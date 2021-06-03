Вероятность ЧС из-за лесных пожаров прогнозируется в Нижегородской области в выходные дни Общество

Вероятность ЧС из-за лесных пожаров прогнозируется в Нижегородской области в выходные дни, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в период с 24 по 28 июля 2021г. по Нижегородской области и в г. Нижнем Новгороде сохранится высокая (4 класс), местами чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников.

Стоит отметить, что в регионе повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, связанных с природными пожарами.

Кроме того, в регионе прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, ЛЭП и связи.

Напомним, что полный запрет на посещение лесов начал действовать в Нижегородской области в период аномально жаркой погоды.