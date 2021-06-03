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Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области осмотрел экспозицию в "Арсенале", посвященную наследию инженера Шухова

24 июля 2021 11:12  [132] Культура и отдых
Губернатор Нижегородской области осмотрел экспозицию в Арсенале, посвященную наследию инженера Шухова

Губернатор Нижегородской области осмотрел экспозицию в Арсенале, посвященную наследию инженера Шухова

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Губернатор Нижегородской области осмотрел экспозицию в "Арсенале", посвященную наследию инженера Шухова.

В пресс-службе нижегородского правительства сообщили, что Глеб Никитин посетил выставку "Шухов. Формула архитектуры".

Экспозиция включает в себя более 200 предметов творческого архива российского ученого, инженера и архитектора Владимира Шухова: в том числе, графика, макеты, рукописи, фотографии.

Губернатор отметил важность проведения данной выставки в год 800-летия Нижнего Новгорода и подчеркнул, что достижения Шухова тесно связаны с Нижегородской областью.

Глава региона призвал всех нижегородцев посетить данную выставку.

"В этом году исполняется 125 лет с момента проведения  XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. Именно с ней связан триумф инженера Шухова. Наследие Шухова сегодня можно увидеть и в других городах области. В Выксе до сих пор сохранилась 40-метровая водонапорная башня. А под Дзержинском стоит опора ЛЭП, которая признана памятником культуры федерального значения. В прошлом году она фактически обрела вторую жизнь", - сказал Глеб Никитин.

Экспозицию можно посетить в Арсенале до 7 ноября 2021 года.  

Напомним, что ранее губернатор Глеб Никитин принял участие в церемонии открытия летнего кинотеатра на Нижневолжской набережной в рамках V фестиваля "Горький fest".

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