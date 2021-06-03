Летний кинотеатр открыли на Нижневолжской набережной в рамках V фестиваля "Горький fest" Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Летний кинотеатр открыли на Нижневолжской набережной в рамках V фестиваля "Горький fest".

В церемонии принимали участие глава Нижегородской области Глеб Никитин, президент фестиваля Михаил Пореченков, продюсер фестиваля Оксана Михеева.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, в кинотеатре состоялась демонстрация фильма "На дальних рубежах". Представил его исполнитель главной роли Сергей Шнырев.

"Никакой закрытый показ не заменит красоту заката, дуновение ветерка, простор Волги", - отметил губернатор Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что территория завода "Красное Сормово" станет одной из площадок фестиваля нового российского кино "Горький fest".

Показы фильма "Мать" будут организованы 19 и 20 июля 2021 года с 22:00 до 00:00.

Напомним, 16 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Горького состоялось открытие V юбилейного фестиваля нового российского кино "Горький fest".

Прежде сообщалось, что зрительские показы конкурсной программы из 12 фильмов пройдут на 26 городских территориях, в том числе на Нижневолжской набережной и в нижегородском драмтеатре. Кроме того, планируется организовать пять арт-площадок: Нижегородский острог, Красные казармы, заводы ГАЗ и "Красное Сормово", а также в шахте в Арзамасе.

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