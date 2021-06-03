Благоустройство Большой Покровской в Нижнем Новгороде завершится к 12 августа Культура и отдых

Благоустройство Большой Покровской в Нижнем Новгороде завершится к 12 августа

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Об этом стало известно по итогам выездного совещания, которое провел заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Как сообщает пресс-служба облправительства, благоустройство улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде в настоящее время выполнено на 95%.

С учетом внебюджетных средств на благоустройство данной территории направлено 400 млн рублей.

По словам замгубернатора региона, комплексное благоустройство и капремонт на этом участке в последний раз проводились почти 15 лет назад. Улица находилась в разбитом состоянии, отметил Олег Беркович.

Он также добавил, что изначально планировалось обновить только линейную часть улицы, но по ходу благоустройства объем работ увеличился.

Проектировщики выбрали для благоустройства Покровки нейтральный и современный дизайн, для того чтобы подчеркнуть аутентичное историческое наследие территории. Также выбран уютный и современный дизайн для фонарей.

В ближайшее время рабочие приступят к озеленению и укладке газона. Началась установка деревянных подиумов, которые одновременно будут служить комфортной городской мебелью, а также кадками для высадки деревьев и кустарников.

Завершается благоустройство площади перед магазином "Художественные промыслы".

Напомним, что ранее был представлен план благоустройства улицы Большая Покровская и других мест в центре нижнего Новгорода в рамках программы "Среда800".