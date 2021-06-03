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Происшествия

Виновник массового ДТП с двумя погибшими у Нижегородской ГЭС отказался от медосвидетельствования

25 июля 2021 12:05  [129] Происшествия

Виновник массового ДТП у Нижегородской ГЭС отказался от медицинского освидетельствования. Об этом сообщает отдел информации и общественных связей
ГУ МВД России по Нижегородской области.

В сообщении говорится, что 25 тюля в 01:40 на 47 км автодороги "Линда-Городец-Заволжье" водитель, управляя автомобилем Фольксваген Пассат, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Ниссан Кашкай, который двигался впереди в попутном направлении.

В результате столкновения Ниссан Кашкай выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-3221 (скорая помощь). В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Ниссан (мужчина и женщина 1969 года рождения) погибли, водитель и три пассажира автомобиля ГАЗ получили телесные повреждения различной степени тяжести, доставлены в ЦРБ г. Балахна.

Стоит отметить, что водитель Фольксваген Пассат 1980 года рождения, отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. В сообщении говорится, что мужчина ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

В отношении водителя полицейскими составлен административный материал по ст. 12. 26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6. ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения"). Предполагаемому виновнику ДТП грозит лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в ДТП на плотине Нижегородской ГЭС.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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