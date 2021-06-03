Очаг африканской чумы свиней обнаружен в Нижегородской области Общество

Очаг африканской чумы свиней обнаружен в селе Просек Лысковского района Нижегородской области, сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.

Вирус АЧС выявлен после лабораторных исследований проб у домашних животных, принадлежащих ФКУ "ИК-16" ГУ ФСИН России по Нижегородской области.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по купированию очага инфекции, выставлены карантинные посты, оборудованные дезбарьерами, проводится вынужденная дезинфекция территории.

Стоит отметить, что на момент обнаружения очага АЧС в подсобном хозяйстве находилось более

200 голов домашних свиней.

На сегодня устанавливаются возможные пути проникновения инфекции на свиноводческую ферму.