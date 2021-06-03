Почти 80 будущим первоклассникам отказали в приеме в школу №103 Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 80 детей не смогли пойти в первые классы нижегородской школы №103 с углубленным изучением отдельных предметов из-за нехватки свободных мест. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Согласно информации, заявления на прием в первые классы образовательного учреждения подали родители 227 детей (всего по микроучастку числится 321 ребенок). Из них 150 детей были зачислены в школу 103, остальным было отказано. В результате было сформировано шесть первых классов по 25 человек в каждом.

В администрации отметили, что всего в школе - 28 начальных классов. Обучение будет осуществляться в две смены.

"Департаментом образования администрации Нижнего Новгорода и управлением образования и социального развития администрации Нижегородского района города проводится работа по решению вопроса приема детей в первый класс в микрорайоне Верхние Печеры, в частности с микроучастка МАОУ "Школа № 103 ", - пояснили в горадминистрации.

На сегодняшний день 24 будущих первоклассника уже зачислены в другие образовательные организации Нижнего Новгорода.

"Принять детей с микроучастка школы 103 могут школа № 7 и школа № 42", - отметили в администрации.

В ведомстве напомнили о строительстве в микрорайоне Верхние Печеры корпуса Школы 800 на 1 500 мест. Это по их мнению поможет решить проблему нехватки мест. Кроме того, в 2022 - 2023 гг. запланировано строительство пристроя к Школе 103.