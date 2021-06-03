"Школу 800" достроят до конца августа
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 июля 2021 11:10  [182] Почти 80 будущим первоклассникам отказали в приеме в школу №103 Нижнего Новгорода
26 июля 2021 10:55  [130] Лучшая медсестра России работает в Нижегородской областной больнице им. Н. А. Семашко
26 июля 2021 10:29  [117] Очаг африканской чумы свиней обнаружен в Нижегородской области
26 июля 2021 10:07  [136] Обязательная вакцинация от Covid-19 для курьеров и работников гостиниц введена в Нижегородской области
26 июля 2021 09:33  [1042] Дом почти с 200-летней историей самовольно снесли строители в Нижнем Новгороде
26 июля 2021 09:24  [169] Впервые в Нижний Новгород прибудут мощи его основателя - святого князя Георгия Всеволодовича
25 июля 2021 12:46  [1213] Глава нижегородского минздрава взял на личный контроль лечение пострадавших в массовом ДТП
25 июля 2021 10:47  [1716] РПЦ отказалась от строительства храма в сквере на Родионова в Нижнем Новгороде
25 июля 2021 09:30  [540] Глеб Никитин поздравляет нижегородцев с Днем военно-морского флота
24 июля 2021 15:24  [1599] Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил работников торговли с профессиональным праздником
Общество

Почти 80 будущим первоклассникам отказали в приеме в школу №103 Нижнего Новгорода

26 июля 2021 11:10  [182] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 80 детей не смогли пойти в первые классы нижегородской школы №103 с углубленным изучением отдельных предметов из-за нехватки свободных мест. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Согласно информации, заявления на прием в первые классы образовательного учреждения подали родители 227 детей (всего по микроучастку числится 321 ребенок). Из них 150 детей были зачислены в школу 103, остальным было отказано. В результате было сформировано шесть первых классов по 25 человек в каждом.

В администрации отметили, что всего в школе - 28 начальных классов. Обучение будет осуществляться в две смены. 

"Департаментом образования администрации Нижнего Новгорода и управлением образования и социального развития администрации Нижегородского района города проводится работа по решению вопроса приема детей в первый класс в микрорайоне Верхние Печеры, в частности с микроучастка МАОУ "Школа № 103 ", - пояснили в горадминистрации.

На сегодняшний день 24 будущих первоклассника уже зачислены в другие образовательные организации Нижнего Новгорода.

"Принять детей с микроучастка школы 103 могут школа № 7 и  школа № 42", - отметили в администрации.

В ведомстве напомнили о строительстве в микрорайоне Верхние Печеры корпуса Школы 800 на 1 500 мест. Это по их мнению поможет решить проблему нехватки мест. Кроме того, в 2022 - 2023 гг. запланировано строительство пристроя к Школе 103.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph