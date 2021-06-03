Поддержку в рамках нацпроекта получат самозанятые в Нижегородской области Бизнес

Нижегородцы смогут получить поддержку в рамках федерального проекта "Самозанятые" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодняшний день уже более 50 тысяч нижегородцев зарегистрировалось в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, и их число продолжает расти.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов отметил, что федеральный проект "Самозанятые" будет реализовываться на базе муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства. Комплексные обучающие программы пройдут в 19 районах Нижегородской области. В федеральном проекте участвуют Арзамасский, Балахнинский, Большеболдинский, Борогодский, Володарский, Воскресенский, Городецкий Ковернинский, Павловский, Первомайский, Лукояновский, Шахунский районы, а также города Бор, Выкса, Заволжье, Дзержинск, Саров, Семенов и Сергач. При этом принять участие в программах могут все самозанятые региона, независимо от места проживания.

Проект состоит из двух блоков. В финале проекта состоится конкурс бизнес-планов, которые участники подготовят во время обучения. Самозанятые, чьи работы комиссия признает лучшими, в качестве призов получат оплату нужных им услуг, таких как разработка сайта, продвижение в социальных сетях, размещение продукции на маркетплейсах.

Консультации по участию в проекте можно получить уже сейчас по телефону горячей линии центра "Мой бизнес": 8 (800) 301−29−94. Участие в проекте бесплатное.

Как уже сообщалось, в качестве самозанятых могут зарегистрироваться жители региона, осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области, при условии, что у них нет наемных сотрудников и их доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Налоговые отчисления для них составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% - при работе с юридическими лицами и ИП. Также они могут выбрать, производить отчисления в пенсионный фонд или нет.

Напомним, национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Он предполагает консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку для предпринимателей. В рамках нацпроекта в Нижегородской области были открыты центр "Мой бизнес" и его филиалы в 31 муниципалитете. Там можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей. Также работает телефон горячей линии центра: 8 (800) 301−29−94 (ежедневно с 09.00 до 18.00, звонок бесплатный). Кроме того, получить информацию об актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адресах и контактах объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале Мойбизнес52.рф и через чат-бот "Мойбизнес52" в Telegram.