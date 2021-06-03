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Общество

Опасные аварийные деревья снесут в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

26 июля 2021 13:26  [1] Общество

Фото: администрация Автозаводского района

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода снесут аварийные деревья, представляющие опасность для здоровья людей. Об этом сообщили в администрации района.

В районном управлении благоустройства и содержания дорог пояснили, что аварийные деревья представляют опасность людей, кроме того, они могут нанести вред имуществу. Местные жители практически ежедневно просят привести в порядок зелёные насаждения. Из городского бюджета на данные работы выделено почти 1,8 млн рублей, отметили в мэрии.

В администрации рассказали, что аварийным дерево признаётся, наппример, если угол наклона ствола оставляет 45 градусов и менее; если более половины ветвей или ствола являются высохшим, а также при наличии внешних заболеваний и гнили, пустот во внутренних слоях дерева.

Снос аварийных деревьев уже идёт на улицах Аркадия Гайдара, Ореховской, Лескова, Строкина, Дьяконова, Переходникова, Раевского, Дружаева, Вновьпроектной, а также на проспекте Бусыгина, вдоль проезда от ул. Рельсовой до ул. Земляничной, на Мостоотряде, в посёлках Новое Доскино и Гнилицы. Особое внимание уделяется состоянию деревьев, расположенных около социальных объектов.

Отмечается, что в Автозаводском районе в 2021 году по программе озеленения к 800-летию Нижнего Новгорода высадили 2 375 деревьев и кустарников. Также на территории района разбито более 7 тыс. кв. метров цветников, на которых высажено 275 тысяч многолетних и однолетних растений.

Напомним, ранее в Московском районе было вырублено около 250 аварийных деревьев. Взамен высажено около 400 новых деревьев, в том числе по программе "Формирование комфортной городской среды": в районе появятся молодые клёны, липы, декоративные яблони и пихты.

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Теги:
800-летие Автозаводский район Благоустройство
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