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Пятый юбилейный Международный заплыв через Волгу X-WATERS Volga прошёл в Нижнем Новгороде

26 июля 2021 15:48  [95] Спорт

Фото: пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В акватории Волги в Нижнем Новгороде 25 июля прошёл V Международный заплыв X-WATERS Volga. В нём приняли участие почти две тысячи спортсменов и любителей более чем из 150 городов России и 13 зарубежных стран. Безопасность на воде обеспечивали более 30 спасательных судов и кареты "Скорой помощи".

Среди участников этого массового заплыва был и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов. Он поделился своими впечатлениями от заплыва: "Приятно быть в числе организаторов этого мероприятия. С удовольствием принимаю участие в каждом заплыве. Погода сегодня порадовала: + 21 градус, вода в Волге - тоже 21. Плыть было легко и комфортно. Этот Международный заплыв был посвящён 800-летию Нижнего Новгорода и по праву стал его новой визитной карточкой!"

На фото Андрей Тарасов

Напомним, X-WATERS - крупнейшая международная плавательная серия. Её родиной является именно Нижний Новгород. Ежегодно в рамках серии стартуют 25 заплывов в самых красивых и живописных водоемах России и мира. В рамках соревнований пловцы преодолевали одну из трёх дистанций - 1 км, 3 км или 5 км - с пересечением Волги.

Победители на дистанции 1 км: Шабаршов Анатолий и Тимофеева Наталья, победители 3 км: Афанасий Иванов и Наталья Гилева, победители 5 км: Калужский Александр и Возьмилова Зоя.

Между тем, стартовала регистрация на шестой X-WATERS Volga, который запланирован на 23-24 июля 2022 года.

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Теги:
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