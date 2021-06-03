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Бизнес

Банк "Открытие" наградил победителей и гостей X-WATERS VOLGA 2021

27 июля 2021 15:46  [124] Бизнес

Фото: X-WATERS во "ВКонтакте"

В Нижнем Новгороде 25 июля прошел Пятый международный заплыв на открытой воде X-WATERS VOLGA 2021, организованный при поддержке банка "Открытие". На старт вышли более 1 500 участников, которые преодолели, в общей сложности, 4 698 км, отметили в пресс-службе банка.

Пловцы из многих городов России и других стран соревновались на дистанциях в 1, 3 и 5 км в акваториях рек Волга и Ока. В частности, абсолютным победителем на дистанции 5 км среди мужчин с результатом 59 минут 11,1 секунды стал Александр Калужский (Москва), среди женщин – Зоя Возьмилова (Москва) с результатом 1 час 07 минут 56,5 секунды. На дистанции в 3 км победу среди мужчин одержал Афанасий Иванов (Ижевск) с результатом 33 минуты 54,6 секунды, среди женщин – Наталья Гилёва (Москва) с результатом 38 минут 13,5 секунды.

В целом, по итогам заплыва были определены 78 победителей и призеров в разных возрастных группах, все они получили призы и подарки от банка "Открытие". Кроме этого, для гостей мероприятия также была организована интерактивная зона развлечений Open Area. За время работы ее посетили сотни человек, которые фотографировались, "погружались в виртуальную реальность", участвовали в розыгрышах призов. Дети рисовали на баннере-раскраске, участвовали в мастер-классе по созданию медалей, получали в подарок воздушные шары. По итогам розыгрышей призы и сувениры от банка получили более 50 человек.

"Здорово, что пятый, юбилейный заплыв на открытой воде X-WATERS VOLGA прошел именно в год 800-летия Нижнего Новгорода. Заплыв стал настоящим праздником спорта не только для его участников, но и для всех гостей. Радует и то, что все больше и больше людей разного возраста выходят на старт, не боятся открытой воды и пространства, бросают вызов себе и ситуации. Тем самым, они доказывают себе и другим, что здоровый образ жизни – оптимальный и осознанный выбор сегодняшнего дня. Это в полной мере соответствует и нашим ценностям, поэтому "Открытие" на постоянной основе поддерживает спортивные события в разных регионах страны", - отметил управляющий Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин.

Между тем, стартовала регистрация на шестой X-WATERS Volga, который запланирован на 23-24 июля 2022 года.

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Теги:
Банки Плавание Спорт
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