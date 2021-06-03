Бесплатный электробус начал курсировать в постоянном режиме в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Пресс-служба "Группы ГАЗ"

Первый в Нижнем Новгороде маршрут электробусов начал работать в постоянном режиме, по установленному расписанию. На маршрут "Аэропорт – железнодорожная платформа "Стригино" – станция метро "Парк культуры" вышли электрические автобусы GAZelle e-NN. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что на маршруте используются отечественные автобусы и зарядная инфраструктура российского производства. Маршрут соединяет аэропорт и железнодорожный вокзал - для того, чтобы гости города могли оценить статус города как одного из промышленных и научных центров страны.

Электробусы будут следовать по улицам Веденяпина, Лескова, Минеева, Патриотов, Ореховской, Безводной со всеми остановками. При движении по маршруту будет осуществляться заезд к железнодорожной платформе "Стригино", введенной в эксплуатацию в 2020 году. Жители Автозаводского района смогут приехать к железнодорожной станции и пересесть на пригородный поезд, идущий без пробок до Московского вокзала или проспекта Гагарина.

Время в пути на электричке до Московского вокзала – 26 минут, до проспекта Гагарина – 50 минут, добавили в правительстве

"Мы планируем масштабное обновление инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде благодаря возможностям "инфраструктурного меню". Это соответствует и актуальной экологической повестке", - сказал Глеб Никитин.

Расписание движения электробусов по маршруту разработано с учетом графиков движения городских и пригородных электричек.

Время отправления от станции метро "Парк Культуры" в направлении аэропорта: 5:25, 5:50, 6:15, 7:00, 7:20, 8:05, 9:15, 9:45, 12:55, 15:10, 16:05, 16:35, 17:15, 17:50, 18:33.

Время отправления из аэропорта в направлении станции метро "Парк Культуры": 5:50, 6:30, 6:50, 7:40, 8:00, 8:40, 10:15, 14:20, 15:35, 16:05, 16:45, 17:25, 18:08, 18:40, 20:40.

До 27 августа, на период "обкатки", маршрут будет бесплатным.

Затем маршрут будет включен в перечень городских, ему присвоят номер А-50, а стоимость проезда определят по единому тарифному меню, действующему в Нижнем Новгороде. В частности, на маршруте будут действовать тарифы "Электронный кошелек 60 минут" и "Электронный кошелек 90 минут" с возможностью бесплатной пересадки в течение указанного времени на другие автобусные маршруты и иные виды общественного транспорта. На маршруте А-50 будут предоставляться все действующие в Нижнем Новгороде льготы по оплате проезда.

Ранее сообщалось, что электробусы для первого маршрута в Нижнем Новгороде создал Горьковский автозавод.