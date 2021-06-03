Бесплатные обучающие тренинги для самозанятых стартуют в Нижегородской области с 3 августа Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Бесплатные обучающие тренинги "Самозанятые. Налоговый режим. Государственные меры поддержки" стартуют в Нижегородской области с 3 августа в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщили в региональном правительстве.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что тренинги будут проводиться в 19 муниципалитетах Нижегородской области: Арзамасском, Балахнинском, Большеболдинском, Богородском, Володарском, Воскресенском, Городецком, Ковернинском, Павловском, Первомайском, Лукояновском, Шахунском районах, а также на Бору, в Выксе, Заволжье, Дзержинске, Сарове, Семенове и Сергаче.

В рамках тренингов самозанятые нижегородцы узнают о том, как правильно платить налоги и участвовать в закупках, как получить меры господдержки, а также о принципах составления бизнес-плана и пакета обязательной документации. Особое внимание будет уделено теме продвижения бизнеса в соцсетях.

Участники тренингов смогут доработать свои бизнес-идеи и представить их конкурсному жюри. Лучшие из них получат шанс принять участие в бизнес-игре, по итогам которой будет проведен конкурс лучших проектов. Приз за третье место - создание и продвижение сайта, за второе место - создание и продвижение сайта в социальных сетях. А победитель конкурса, представивший лучший проект для самозанятого, кроме комплекса по созданию и продвижению сайта, дополнительно получит возможность размещения на одном из маркетплейсов.

Подать заявку на участие в тренингах можно на сайте Мой Бизнес. Уточнить информацию можно по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94.

Первые тренинги пройдут уже 3 августа в Дзержинске и на Бору. Также есть возможность для участия в них в онлайн формате.

Расписание тренингов в районах Нижегородской области:

1. Арзамасский центр развития предпринимательства - 8 августа 2021 года, тел. +7 (83147) 9-13-21.

2. Бизнес-инкубатор Балахнинского муниципального района - 26 августа 2021 года, тел. +7 (83144) 4-50-12.

3. Богородский центр развития предпринимательства - 25 августа 2021 года, тел. +7 (83170) 2-05-92.

4. Борский бизнес-инкубатор – 3 августа 2021 года, тел. +7 (83159) 2-74-60.

5. Володарский центр развития бизнеса – 13 августа 2021 года, тел. +7 (920) 042-31-81.

6. Фонд поддержки предпринимательства Воскресенского района – 4 августа 2021 года, тел. +7(831) 435-17-00.

7. Заволжский центр поддержки предпринимательства – 4 августа 2021 года, тел. +7(83161) 3-81-00.

8. Микрокредитная компания "Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" - 3 августа 2021 года, тел. +7 (8313) 25-80-85.

9. Центр поддержки предпринимательства Ковернинского муниципального района - 16 августа 2021 года, тел. +7 (83157) 2-33-18.

10. Бизнес-инкубатор "Павловский" - 17 августа 2021 года, тел. +7 (83171) 2-17-28.

11. Первомайский центр развития предпринимательства - 16 августа 2021 года, тел. +7 (83139) 2-15-95.

12. Центр поддержки предпринимательства» г. Сарова» - 25 августа 2021 года, тел. +7 (83130) 9-92-63.

13. Центр развития бизнеса "Потенциал" г. Семёнова - 10 августа 2021 года, тел. +7 (83162) 5-22-58.

14. "Центр развития бизнеса" г. Сергач - 27 августа 2021 года, тел. 8(915)951-83-98.

15. Фонд поддержки и развития предпринимательства Лукояновского района - 25 августа 2021 года, тел. +7 (83196) 4-22-66.

16. Шахунский центр развития бизнеса - 20 августа 2021 года, тел. +7 (83152) 2-17-00.

17. Выксунский бизнес-инкубатор - 27 августа 2021 года, тел. +7 (83177) 7-79-81.

18. Большеболдинский центр развития предпринимательства - 10 августа 2021 года, тел. 8(83147)2-90-36.

19. Бизнес-инкубатор Городецкого района - 19 августа 2021 года и 26 августа 2021 года, тел. +7 (83161) 9-47-22.

Ранее сообщалось, что более 45 тысяч самозанятых зарегистрировано за полтора года с момента введения специального налогового режима для них в Нижегородской области.