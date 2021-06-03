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Общество

Более 45 тысяч человек в Нижегородской области зарегистрировались как самозанятые

25 июня 2021 13:46  [24] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 45 тысяч самозанятых зарегистрировано за полтора года с момента введения специального налогового режима для них в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Налог на профессиональный доход (НПД) введён в Нижегородской области с 1 января 2020 года в пилотном режиме. Благодаря этому общее число самозанятых в регионе значительно увеличилось. Так, с начала 2021 года из количество выросло в 1,5 раза более чем на 15 тысяч человек.

Как пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, НПД очень выгоден для многих, кто хочет заниматься своим делом. Раньше нижегородцы для этих целей обязаны были регистрироваться в качестве юрлиц или ИП. Кроме того, на федеральном уровне в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан проект "Поддержка самозанятых граждан". В ближайшее время меры поддержки будут доступны и на территории Нижегородской области.

В рамках данного проекта плательщики НПД смогут получить займы до 1 млн руб по льготной ставке сроком на три года, несовершеннолетние самозанятые предприниматели (начиная с 16 лет) при регистрации получат дополнительный налоговый вычет в размере 1 МРОТ. Также самозанятые смогут бесплатно или на льготных условиях регистрироваться на электронных торговых площадках, смогут на льготных условиях арендовать государственное и муниципальное имущество, арендовать места в бизнес-инкубаторах и коворкингах, а также получить другие меры поддержки.

На сегодняшний день у самозанятых есть доступ к информационно-консультационным и образовательным программам, а также к льготному кредитованию по программе Минэкономразвития РФ "1764" в банках-партнёрах, которых сейчас в в регионе уже 29.

Напомним, в качестве самозанятых могут зарегистрироваться жители Нижегородской области и осуществляющие деятельность на территории региона, при условии, что у них нет наёмных сотрудников и их доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Налоговые отчисления для них составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юрлицами и ИП. Самозанятые сами определяют, производить отчисления в пенсионный фонд или нет.

Напомним, в Нижегородской области в 2020 году было заключено около 23,5 тысячи социальных контрактов, что составляет почти четверть от общероссийских показателей. Общий объём финансирования этого вида поддержки составил за 2020 год 1,8 млрд рублей, в том числе 480 млн было выделено из областного бюджета.

Ранее сообщалось, что власти Арзамаса планируют снизить налог на недвижимость для ИП и самозанятых.

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Теги:
Налоги Нацпроект Предприниматели
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