Нижегородское минэкологии подписало меморандум о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды в Выксе Общество

Минэкологии Нижегородской области подписало меморандум о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды в Выксе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Документ о целях устойчивого развития в сфере экологической безопасности и ответственного отношения к окружающей среде подписан между минэкологии, администрацией г.о.г. Выкса, заводом ОМК (АО "ВМЗ") и компанией "Эколант".

Соглашение об экологической концепции развития территории предусматривает работу в наиболее востребованных на сегодня социальных сферах. Эти задачи могут быть решены только сообща, в тесном контакте каждой из сторон. Мы благодарны выксунскому заводу ОМК за системный подход. Подписание данного соглашения – еще один шаг к решению вопросов устойчивого развития Выксы и Нижегородской области. Плотное сотрудничество с экологически ориентированным бизнесом поможет в достижении целевых показателей национального проекта "Экология". Это однозначно новый уровень сотрудничества, который положит начало новым отношениям в сфере экологии с бизнес-сообществом Нижегородской области. На данный момент сотрудничество с коммерческими организациями уже переходит на новый уровень, становится взаимовыгодным и более планомерным", – отметила первый заместитель министра экологии Нижегородской области Ольга Белянина.

Документ включает договоренности о сотрудничестве в реализации ряда природоохранных инициатив на территории Выксы. Для достижения договоренностей будет создана рабочая группа.

Глава местного самоуправления г.о.г. Выкса Владимир Кочетков в свою очередь подчеркнул, что цель подписания меморандума – развитие Выксунского городского округа, документ предусматривает работу по ключевым экологическим вопросам. "У нас есть опыт совместного сотрудничества с ОМК и выксунским заводом в реализации экологических проектов. Это переработка шлаковых отвалов, ремонт гидротехнических сооружений. Большой вклад в улучшение экологии внесло закрытие мартеновского цеха и чугунолитейного производства в историческом центре города, а также другие локальные проекты. Отрадно, что в основу развития металлургических предприятий Выксы заложены лучшие мировые практики защиты окружающей среды", – добавил он.

Как сообщалось ранее, специальный инвестиционный контракт по строительству в Выксе электрометаллургического комплекса "Эколант" стоимостью около 150 млрд рублей был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021.

Специальный инвестиционной контракт заключается на 20 лет. Согласно документу, в Выксе будет реализован масштабный проект с использованием современных технологий, по которому предусмотрены налоговые льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, а также гарантии стабильности условий работы. Это первый проект в Нижегородской области, который реализуют с помощью механизма СПИК 2.0.