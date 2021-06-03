Около 20 человек подали заявки на участие в инклюзивном конкурсе красоты и достижений "Я всё могу" Общество

На фото - участники и победители конкурса Я всё могу 2020 года Фото: из группы конкурса в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области стартовал инклюзивный конкурс красоты и достижений для людей с ограниченными возможностями здоровья "Я всё могу". В этом году на участие в конкурсе подали заявки 19 участников из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Балахны, Дзержинска и других районов региона.

Организаторами конкурса выступают нижегородская региональная общественная организация "Территория добра" и Мисс ООН Земли, креативный директор конкурса красоты и материнства "Миссис Нижний Новгород" Дарья Цыбина. Уточняется, что мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Этот проект направлен на социализацию, адаптацию и профориентацию людей с ограниченными возможностями здоровья. В конкурсе могу участвовать люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 50 лет, проживающие в Нижегородской области. Они могут продемонстрировать свою внутреннюю красоту, личностные качества, а также свои социальные и профессиональные достижения.

Конкурс пройдёт в два этапа. На первом - подготовительном - будут организованы обучение: актёрские мастер-классы, занятия по арт-терапии, тренинги импровизации и постановки речи, с помощью которых участники преодолеют свои психологические барьеры, научатся правильно преподносить себя. Кроме тог, участников ждут кулинарный мастер-класс, мастер-классы от стилиста, визажиста, парикмахера, занятия по прикладному искусству и профориентационные тренинги - например, по SMM и написанию текстов, по работе с фото и видео.

В финале в ноябре 2021 года участники представят вечерние наряды, которые сами доработают и украсят под руководством стилистов.

Напомним, в прошлом году в конкурсе "Я всё смогу" участвовали 15 жителей Нижегородской области.