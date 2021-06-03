Дептранс Нижнего Новгорода занимается вопросом повышения зарплат водителей "НЭТ" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода занимается вопросом повышения зарплат водителей МП "Нижегородэлектротранс". Об этом сообщил директор департамента Виталий Ковалев в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 28 июля 2021 года.

В ходе заседания депутат Герман Карачевский обратил внимание на нехватку сотрудников предприятия.

"Насколько я знаю, в "Нижегородэлектротрансе" очень сложная ситуация с набором водителей. У нас идет провал по заработной плате. Для справки, средняя заработная плата на предприятии - 15 тысяч рублей. Сейчас нехватка 180 водителей", - сказал он.

Виталий Ковалев подтвердил, что такая проблема на самом деле есть.

"Мы на сегодняшний день рассматриваем возможность повышения зарплаты. В настоящий момент в рамках существующего фонда оплаты труда за счет нехватки персонала - на 4,9%. В плюс к этому проводим полную аналитику кадрового состава и зарплат на рынке труда. В дальнейшем будем выходить с конкретными предложениями", - пообещал он.

Ранее сообщалось, что нехватка персонала в целом по предприятию составляет порядка 30%.