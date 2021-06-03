Два застройщика передали инженерную инфраструктуру в собственность Нижнего Новгорода. Решение о принятии объектов было принято на заседании Гордумы 28 июля 2021 года.
Так, СК "Нижегородская девелоперская компания" безвозмездно передала городу газопровод среднего давления протяженностью 134 м в ЖК "Циолковский".
Кроме того, по инициативе СК "Инградстрой" в муниципальную собственность передано наружное освещение многоквартирных домов №№ 10, 12, 14 на улице Романтиков в ЖК "Новая Кузнечиха".
В дальнейшем объекты инженерной инфраструктуры будут обслуживать специализированные организации – ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" и МП "Инженерные сети".
Ранее Гордума одобрила передачу водопровода ЖК "Циолковский" в собственность Нижнего Новгорода.
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