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Экономика

Два застройщика передали инженерную инфраструктуру в собственность Нижнего Новгорода

28 июля 2021 17:00  [59] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Два застройщика передали инженерную инфраструктуру в собственность Нижнего Новгорода. Решение о принятии объектов было принято на заседании Гордумы 28 июля 2021 года.

Так, СК "Нижегородская девелоперская компания" безвозмездно передала городу газопровод среднего давления протяженностью 134 м в ЖК "Циолковский".

Кроме того, по инициативе СК "Инградстрой" в муниципальную собственность передано наружное освещение многоквартирных домов №№ 10, 12, 14 на улице Романтиков в ЖК "Новая Кузнечиха".

В дальнейшем объекты инженерной инфраструктуры будут обслуживать специализированные организации – ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" и МП "Инженерные сети".

Ранее Гордума одобрила передачу водопровода ЖК "Циолковский" в собственность Нижнего Новгорода.

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Теги:
Газопровод Городская дума
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