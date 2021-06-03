ЭнергосбыТ Плюс напоминает жителям Дзержинска и Кстова о возможности списать пени Общество

АО "ЭнергосбыТ Плюс" и ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) напоминают жителям Дзержинска, Кстова и Кстовского района о возможности списать пени за отопление и горячую воду. Сделать это можно в рамках акции "Лето без пени!", которая завершается 31 июля 2021 года.

Стать участником просто. Для этого нужно:

- оплатить всю сумму долга перед ПАО "Т Плюс" за отопление, горячую воду и установку/эксплуатацию общедомового прибора учета (ОПУ) тепловой энергии и ГВС в срок до 31 июля и квитанцию ЕРКЦ за вышеуказанные услуги за июнь текущего года;

- оплатить госпошлину и пени по действующим судебным актам о взыскании задолженности за отопление и горячую воду.

В сентябре 2021 года по лицевым счетам жителей, выполнивших данные условия, будут списаны непросуженные пени.

Оплатить долги, в том числе и по судебным решениям, можно онлайн, на сайте ЕРКЦ в Личном кабинете или в разделе "Оплатить без комиссии".

Действие акции не распространяется на пени, включенные в соглашения о реструктуризации задолженности, либо взыскиваемые на момент проведения акции в судебном порядке.

Условия размещены на оборотной стороне квитанции ЕРКЦ за июнь текущего года, на сайте компании, в группе "ЕРКЦ Дзержинск, Кстово" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Получить консультацию клиенты могут также по телефону Контакт-центра 8 800 100 75 30 и в офисах продаж и обслуживания клиентов ЕРКЦ в Дзержинске и Кстове.