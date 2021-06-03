Территория у Нижегородской Соборной мечети преобразится к ноябрю 2021 года Общество

Фото: архитектурное бюро MLA+

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На электронной торговой площадке "Фабрикант" 27 июля стартовал сбор заявок на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по благоустройству участка у Нижегородской Соборной мечети – объекта культурного наследия. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Ранее эта территория не вошла в перечень объектов благоустройства в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, отметили в региональном правительстве.

Начальная (максимальная) цена договора – 35 млн руб. 15 августа планируется определить подрядчика работ. Срок выполнения работ согласно договору – 31 октября 2021 года. Отмечается, что работы будут выполнены с привлечением внебюджетных средств.

Подрядчику предстоит благоустроить участок рядом со станцией канатной дороги - от Казанской набережной, 8А до трамплина, включая территорию, примыкающую к Нижегородской Соборной мечети.

Концепция благоустройства разработана Институтом развития городской среды Нижегородской области. Предполагается, что в рамках работ будет произведено мощение и озеленение территории. Здесь появятся фонари, скамейки, урны и малые архитектурные формы. Кроме того, здесь планируется организация уличной кухни с навесом, некапитального павильона и навеса на площадке ТКО.

Напомним, в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода в конце 2020 года была завершена первая очередь благоустройства территории рядом с "канаткой". Здесь появилась полноценная площадь с освещением, зонами отдыха и клумбами, а также была организована парковка. Перед станцией уложили новое мощение, сделали смотровую площадку на борскую сторону с местами для отдыха.

Проходящее в настоящее время благоустройство второй очереди захватит также часть территории вокруг станции канатной дороги и участок улицы Сеченова, соединяющий улицу Большую Печёрскую через новый прямой проход с зоной посадки на канатной станции. На площади появится мощение пешеходной зоны и зоны фудкорта, будет установлен деревянный настил для площадок. Кроме того, подрядчику предстоит провести дополнительное озеленение, установить декоративное и функциональное освещение.

В перспективе, здесь появится удобная велопешеходная сеть, которая будет связывать канатную дорогу по кратчайшей траектории со сквером на Сенной площади и с автобусной станцией на Большой Печерской.