"Школу 800" достроят до конца августа
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
29 июля 2021 10:19  [24] Дни памяти Серафима Саровского в Дивеевской обители пройдут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора
29 июля 2021 09:54  [69] Карантин из-за бешенства кошки введен в Перевозском районе Нижегородской области
28 июля 2021 20:23  [387] Участок трассы в районе плотины Нижегородской ГЭС отремонтировали по нацпроекту БКД
28 июля 2021 19:50  [346] Приокский район стал первым местом работы "Поездов здоровья" в Нижнем Новгороде
28 июля 2021 18:54  [459] Территория у Нижегородской Соборной мечети преобразится к ноябрю 2021 года
28 июля 2021 18:33  [622] Проезд по улицам Дружаева и Дьяконова в Нижнем Новгороде перекроют 29 июля
28 июля 2021 18:10  [414] ЭнергосбыТ Плюс напоминает жителям Дзержинска и Кстова о возможности списать пени
28 июля 2021 17:23  [390] Врачи из регионов внесли свои предложения в народную программу "Единой России"
28 июля 2021 17:23  [507] Более 15 тысяч первоклассников пойдут в школы Нижнего Новгорода в новом учебном году
28 июля 2021 16:38  [418] Дептранс Нижнего Новгорода занимается вопросом повышения зарплат водителей "НЭТ"
Общество

Карантин из-за бешенства кошки введен в Перевозском районе Нижегородской области

29 июля 2021 09:54  [69] Общество

Карантин из-за бешенства у кошки введен в Перевозском районе Нижегородской области, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Положительные результаты лабораторных исследований на бешенство выявлены у умершей домашней кошки в деревне Чергать Перевозского района.

Кроме того, ступ лисицы, умершей также от бешенства, обнаружен в деревне Чижково Богородского района области.

Проводятся мероприятия по ликвидации бешенства.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бешенство Животные Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph