Карантин из-за бешенства кошки введен в Перевозском районе Нижегородской области

Карантин из-за бешенства у кошки введен в Перевозском районе Нижегородской области, сообщается на сайте Россельхознадзора.
Положительные результаты лабораторных исследований на бешенство выявлены у умершей домашней кошки в деревне Чергать Перевозского района.
Кроме того, ступ лисицы, умершей также от бешенства, обнаружен в деревне Чижково Богородского района области.
Проводятся мероприятия по ликвидации бешенства.
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