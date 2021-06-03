Карантин из-за бешенства кошки введен в Перевозском районе Нижегородской области Общество

Карантин из-за бешенства у кошки введен в Перевозском районе Нижегородской области, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Положительные результаты лабораторных исследований на бешенство выявлены у умершей домашней кошки в деревне Чергать Перевозского района.

Кроме того, ступ лисицы, умершей также от бешенства, обнаружен в деревне Чижково Богородского района области.

Проводятся мероприятия по ликвидации бешенства.