Депутаты ЗСНО предложили усовершенствовать госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

На заседании регионального парламента, прошедшего 29 июля, депутаты приняли обращение ЗСНО "К Министру сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушеву о предложениях по совершенствованию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Как отмечено в обращении, в Законодательное собрание Нижегородской области поступают обращения от сельскохозяйственных предприятий с предложениями по совершенствованию программы. В настоящее время депутатами совместно с правительством Нижегородской области и нижегородскими сельхозтоваропроизводителями были разработаны соответствующие предложения.

В частности, депутаты Заксобрания считают, что работы по капитальному ремонту дорог, ведущих к объектам агропромышленного комплекса, необходимо проводить в приоритетном порядке. По словам законодателей, это связано с высокой потребностью проведения таких работ на сельских территориях.

Кроме того, для улучшения качества подготовки заявочной документации депутаты предлагают рассмотреть возможность предоставления субсидий субъектам РФ не только на строительство объектов капитального строительства, но и разработку проектно-сметной документации по ним.

Также предложения депутатов ЗСНО касаются раздела программы, связанного с приобретением жилья на селе. В соответствии с действующими условиями расчетная стоимость жилья по договорам найма, используемая для определения размера субсидии на его строительство, определяется исходя из стоимости 1 кв. м общей площади на сельских территориях региона и размера общей площади, установленного для семей разной численности (33 кв. м для одиноких граждан, 42 кв. м на семью из двух человек и по 18 кв. м на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более).

Учитывая высокую потребность в индивидуальном жилищном строительстве на селе, депутаты Заксобрания предлагают увеличить размер общей площади жилого помещения для одиноких граждан и небольших семей.

"Участие в Государственной программе дает Нижегородской области дополнительный потенциал для развития и благоустройства сельских поселений. Она дает возможность реально, ощутимо повысить качество жизни на селе. В своем обращении мы предлагаем дополнительные меры, чтобы программа приносила селянам еще больше пользы. Думаю, от этого выиграют все регионы. Надеемся на поддержку наших инициатив на федеральном уровне", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.