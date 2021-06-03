Аудиоспектакль-прогулку по историческому центру смогут посетить нижегородцы в августе Культура и отдых

Фото: ЦТМ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Аудиоспектакль-прогулку по историческому центру "Погружение променад" смогут посетить нижегородцы в августе. Об этом сообщили в Центре театрального мастерства (ЦТМ), подготовившем премьеру.

Согласно информации, во время этой прогулки зрители услышат истории жителей города и увидят значимые для них места.

"Для каждого человека в городе существуют особенные памятные "точки", по возвращении в которые он перестает воспринимать город цельно и относится к нему более личностно. "Погружение променад" - прогулка по памятным точкам. Знакомство с воспоминаниями других людей позволяет понять, что город – не бездушный массив зданий, а дом для каждого из нас, наполненный переживаниями, эмоциями и опытом", - отмечают в театре.

Проект проводится при поддержке министерства культуры Нижегородской области и платформы Stereo Story, где будет размещена аудиочасть спектакля. Планируется, что аудиодорожки будут доступны на платформе постоянно, поэтому нижегородцы смогут в дальнейшем самостоятельно осуществить променад.

В официальные дни проведения спектакля у его участников будет возможность получить дополнительные материалы на тему, воспользовавшись QR-кодами.

Режиссером спектакля выступил Иван Комаров, драматург - Наталья Зайцева.

Показы запланированы на 13, 14 и 15 августа.

Напомним, 4 и 5 августа состоится другой спектакль ЦТМ о Нижнем Новгороде с участием горожан "Герои среди нас". Постановке предшествовала образовательная программа для ее участников под руководством режиссера Никиты Бетехтина и хореографа Сергея Тонышева, включающая тренинги по пластике, документальному театру и перформативным практикам. В постановке участвуют 40 нижегородцев разного возраста, профессий, с разным зрительским и исполнительским опытом.

Текстовая канва спектакля будет состоять из материалов, созданных во время репетиционного процесса, а также монологов нижегородцев, у которых брали интервью драматург Сергей Давыдов и режиссер Никита Бетехтин – их будут воспроизводить актеры нижегородских театров. Кроме того, предусмотрены "точки свободы и импровизации".

Отметим, что для посещения спектакля "Герои среди нас" необходим документ, удостоверяющий личность, а также сертификат об иммунизации, результат теста на наличии антител к коронавирусу (не более 60 дней), отрицательный ПЦР-тест (не более трех дней) или "Мультипасс 800".

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