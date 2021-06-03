Автомобиль арестовали у жителя Дзержинска за долги по отоплению и горячей воде Общество

Фото: пресс-служба компании

У жителя Дзержинска, накопившего больше 500 тысяч рублей долга за отопление и горячую воду, изъяли автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Арест транспортного средства был произведен 29 июля во дворе многоквартирного дома по ул. Молодежная, д. 1 судебным приставом в ходе очередного рейда, организованного Нижегородским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс" в рамках акции "Внимание! Должник!". Легковой автомобиль Renault Logan был погружен на эвакуатор и отправлен на штрафстоянку.

Основной долг автовладельца за отопление и горячую воду по исполнительному производству составляет 427 тыс. рублей, пени - 91 тыс. рублей, госпошлина – 8 тыс. рублей. Чтобы вернуть машину, ее хозяину необходимо полностью выплатить эту сумму в течение 10 дней. Кроме этого, он должен оплатить услуги эвакуатора и штрафстоянки, а также исполнительский сбор службы судебных приставов в размере 7% от общей суммы долга. Если задолженность не будет погашена, то автомобиль реализуют через специализированную организацию и часть вырученных денежных средств направят на оплату долга перед ресурсоснабжающей организацией.

"Мы регулярно напоминаем жителям о последствиях неоплаты за отопление и горячую воду: пишем об этом в квитанциях, направляем должникам смс-сообщения и письма, говорим в личных беседах. Однако не все граждане прислушиваются к нашим доводам и в результате оказываются в ситуации, когда имущество и их банковские карты арестованы, а машину эвакуировали. Сейчас у нас проходит информационная кампания "На дачу – без долгов", где мы еще раз обращаем внимание жителей на необходимость оплаты задолженности", - подчеркнул директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Совместные рейды со службой судебных приставов компания проводит на постоянной основе.