Обвиняемый в двух изнасилованиях и убийстве житель Богородска предстал перед судом Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Обвиняемый в двух изнасилованиях и убийстве житель Богородска предстал перед судом. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

29-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженое с изнасилованием), ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера), ч. 2 ст. 325 УК РФ (уничтожение официальных документов).

По версии следствия, 27 июля прошлого года обвиняемый предложил неизвестной ему 35-летней женщине, стоявшей на остановке около с. Дуденево, подвезти ее на своем автомобиле ВАЗ. Проехав несколько километров по трассе в сторону Богородска, под надуманным предлогом он свернул в лесополосу. После этого он остановил машину, избил, изнасиловал, а затем задушил потерпевшую. После этого он спрятал тело в мусорной свалке, уничтожил паспорт женщины и скрылся с места преступления.

После возбуждения уголовного дела к следователям обратилась еще одна жертва насильника. 29-летняя женщина сообщила, что в июле 2020 года обвиняемый познакомился с ней в социальной сети. Встретившись с женщиной, он вывез ее на своем автомобиле в безлюдное место на территории заброшенного садового товарищества в Богородском районе и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Обвиняемый заключен под стражу. Вину по предъявленному обвинению он признал частично.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде по существу.

Напомним, суд арестовал обвиняемого 31 июля 2020 года.