Самозанятые Нижегородской области смогут получить льготные микрозаймы по ставке 2,75% годовых Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские самозанятые смогут получить льготные микрозаймы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что в Нижегородской области наблюдается активный рост числа самозанятых. Кроме упрощенной регистрации, отчётности и невысоких налогов, самозанятые получили доступ к целому ряду мер господдержки, которые оказываются как на федеральном, так и на региональном уровне.

В частности, разработана программа льготных микрозаймов на сумму до 500 тысяч рублей под 2,75% годовых на срок до двух лет. Эти средства позволят приобрести необходимое для развития бизнеса новое оборудование, оплатить аренду, закупить сырьё. Микрозаймы выдаёт подведомственная организация – "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области", отметил Черкасов.

По словам министра, получить такие микрозаймы могут самозанятые, которые относятся к одной из приоритетных категорий:

- женское и молодежное предпринимательство;

- фермерство; проекты в сферах туризма, экологии, спорта;

- экспортно ориентированный бизнес.

Кроме того, данный вид поддержки смогут получить нижегородцы, которые являются резидентами технопарков, бизнес-инкубаторов, коворкингов, расположенных в помещениях центра "Мой бизнес".

После снятия режима повышенной готовности, который сейчас объявлен в регионе, срок финансирования увеличится до 36 месяцев. Для получения такого микрозайма необходимо обеспечение в виде залога и солидарного поручительства физических и /или юридических лиц, добавили в правительстве. При отсутствии необходимого залога можно получить займ до 200 тысяч рублей под 5,5% годовых. В этом случае достаточно будет поручительства двух и более физических лиц.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(831)-296-09-33 (доб. 229), 8(831)-216-09-44 (доб. 209), или на сайте: www.garantnn.ru.

Напомним, бесплатные обучающие тренинги "Самозанятые. Налоговый режим. Государственные меры поддержки" стартуют в Нижегородской области с 3 августа в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Они будут проводиться в 19 муниципалитетах Нижегородской области. В рамках тренингов самозанятые нижегородцы узнают о том, как правильно платить налоги и участвовать в закупках, как получить меры господдержки, а также о принципах составления бизнес-плана и пакета обязательной документации. Особое внимание будет уделено теме продвижения бизнеса в соцсетях.