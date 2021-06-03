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Общество

Юрий Шалабаев взял на личный контроль решение проблем с отключение горячей воды в домах автозаводцев

30 июля 2021 09:23  [410] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев взял на личный контроль решение проблем с отключение горячей воды в домах автозаводцев, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дома на улицах Пермякова, Дьяконова, Комсомольская, Прыгунова в Автозаводском районе были отключены накануне из-за "некачественного горячего водоснабжения". Незадолго до отключения жители домов жаловались на резкий и неприятный запах от воды, текущей из крана. Роспотребнадзор после проведенных исследований воды заключил, что в пробах выявлены факты ухудшения нормативных показателей горячей воды, подаваемой жителям домов №№ 36, 46 по ул. Пермякова, № 1А по ул. Дьяконова, № 35 по ул. Комсомольская, № 15 А по ул. Прыгунова.

Кроме того, и анализ холодной воды показал превышение параметров уровня окисляемости воды, а также превышение по параметру "запах". Пробы брались на водопроводной станции, принадлежащей ООО «Заводские сети", которая выполняет водоподготовку для подачи в водопроводную сеть Автозаводского района.

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода поставку горячей воды производит ООО "Автозаводская ТЭЦ", сети горячего водоснабжения эксплуатирует ООО "Теплосети".

Как отметил Юрий Шалабаев, сейчас устанавливаются причины из-за чего произошло ухудшение качества горячей воды. Сегодня – 30 июля – будут взяты повторные пробы воды. "Ситуация под контролем", - сказал глава города.

Стоит отметить, что после жалоб жителей района были проведены мероприятия по промывке трубопроводов ГВС с последующим взятием проб по проблемным адресам.

Ранее сообщалось, что водоснабжение ряда жилых домов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода прекращено постановлением главного санитарного врача по Нижегородской области Наталии Кучеренко.

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Теги:
Автозаводский район водопровод Роспотребнадзор
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