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Происшествия

Семь человек пострадали при пожаре в общежитии ПИМУ в Нижнем Новгороде

31 июля 2021 19:53  [201] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Семь человек пострадали при пожаре в общежитии ПИМУ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар начался на четвертом этаже общежития №3 на ул. Медицинская, 5. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:23.  

В 18:11 пожарные объявили ликвидацию открытого горения на этаже на площади 45 кв.м. Однако, огонь по перекрытиям перешел на чердачное помещение.

"Предварительно площадь пожара составляет 1000 кв.м.", - рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Из горящего здания пожарными были спасены 25 человек, 65 человек - эвакуированы. Погибших нет.

В тушении пожара принимают участие 75 человек с использованием 35 единиц техники.

(видео предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области)
 

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Теги:
Пожар
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