Молодые люди должны ставить великие цели, - Игорь Чкалов Политика

Хранителем Чкаловской лестницы, которая расположена в Нижнем Новгороде, назначен правнук советского летчика Валерия Чкалова Игорь Чкалов.

Объект обновили к 800-летию Нижнего Новгорода. Торжественное открытие лестницы состоялось 1 августа.

Игорь Чкалов назвал своей задачей сделать все возможное, чтобы российская молодежь культурно развивалась, а не деградировала. Речь идет о мероприятиях, которые будут организовывать на Чкаловской лестнице. Молодым людям надо ставить перед собой великие цели. У подрастающего поколения должны быть высокие идеалы.

"Так хотел мой прадед, так хотим мы — команда Захара Прилепина", — заявил Чкалов.

Торжественную церемонию посетил координатор проекта Общероссийского народного фронта "Добровольцы культуры" Дмитрий Кузнецов, который занимается вопросом сохранения объектов культурного наследия в России. Он попросил Чкалова от имени начальника проекта Захара Прилепина проследить за тем, как будут использовать лестницу. Она очень значима для всей нижегородчины. Лестницу построили в форме восьмерки. Это делает ее узнаваемой. В прошлом великое сооружение 50-х годов ХХ века внесли в список объектов культурного наследия регионального значения.

Посетить модернизированную Чкаловскую лестницу любой желающий сможет с четвертого августа. Игорь Чкалов подчеркнул, что объект оборудован современной системой подсветки. Благодаря этому вид лестницы изменился по сравнению с тем, что было раньше. Уже совсем скоро на Чкаловской лестнице начнут проводить культурные и спортивные мероприятия.

По словам Игоря Чкалова, если он "увидит там выступления кого-то вроде Моргенштерна или Милохина, то лично сбросит их с лестницы в Волгу".

Напомним, что Игорь Чкалов баллотируется в члены нижней палаты парламента Российской Федерации от партии "Справедливая Россия". Последнюю десятилетку он занимался общественной работой и популяризацией истории авиации.

Чкалов предложил населению и гостям Нижегородской области посетить фестиваль скоростей "Русские крылья". Мероприятие пройдет с 14 по 16 августа в городе Чкаловск.