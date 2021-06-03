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Общество

Нижегородский журналист Сергей Астафьев скончался от коронавируса на 45 году жизни

04 августа 2021 14:14  [92] Общество

Фото: Ярослав Гунин

Нижегородский журналист Сергей Астафьев скончался от коронавируса на 45 году жизни.

Последние несколько недель он находился в стационаре больницы №13 Нижнего Новгорода, где проходил лечение от коронавирусной инфекции.

В больницу Сергей поступил уже с тяжелой формой заболевания, и несмотря на интенсивную терапию, спасти его не удалось.

Сергей Астафьев с 2016 по 2018 годы работал выпускающим редактором НИА "Нижний Новгород". Последние годы сотрудничал с рядом региональных СМИ.

9 июля 2021 года ему исполнилось 44 года.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Сергея Астафьева.

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Теги:
Коронавирус СМИ
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