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Нижегородский журналист Сергей Астафьев скончался от коронавируса на 45 году жизни.
Последние несколько недель он находился в стационаре больницы №13 Нижнего Новгорода, где проходил лечение от коронавирусной инфекции.
В больницу Сергей поступил уже с тяжелой формой заболевания, и несмотря на интенсивную терапию, спасти его не удалось.
Сергей Астафьев с 2016 по 2018 годы работал выпускающим редактором НИА "Нижний Новгород". Последние годы сотрудничал с рядом региональных СМИ.
9 июля 2021 года ему исполнилось 44 года.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Сергея Астафьева.
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