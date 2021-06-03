Более 25 контейнерных площадок обустроят в частном секторе Автозаводского района до конца августа

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В Нижнем Новгороде на территории частного сектора Автозаводского района обустроят 26 металлических павильонов с отсеками для накопления твёрдых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов и раздельного сбора отходов. Об этом сообщили в районной администрации.
Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин рассказал, что контейнерные площадки устанавливают дополнительно по просьбам местных жителей в посёлках Гнилицы, Стахановский, Парижской Коммуны, Стригино, а также в совхозе Доскино.
Работы будут проведены до конца августа. Жителей попросили не складировать мусор на новых контейнерных площадках до полного их укомплектования. Затем с подрядной организацией будет заключён муниципальный контракт на их содержание.
В администрации также добавили, что на установку контейнерных площадок из областного бюджета выделено более 5,3 млн рублей.
В 2020 году на территории частного сектора Автозаводского района было уже установлено 49 контейнерных площадок.
Ранее сообщалось, что в Приокском районе Нижнего Новгорода во время месячника по благоустройству 22 контейнера были установлены дополнительно и 15 заменены.
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