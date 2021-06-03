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Общество

Мещеру, Канавинский мост и Нижневолжскую набережную перекроют для движения транспорта 6 и 7 августа

05 августа 2021 18:16  [130] Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в связи с проведением спортивного мероприятия 6 и 7 августа будет временно ограничено движение транспорта по ряду улиц. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, в грядущие выходные в столице Приволжья пройдут всероссийские соревнования "Лига триатлона". Участникам предстоит заплыв по Волге, велогонка от стадиона "Нижний Новгород" до Гребного канала и забег по Волжской набережной и Стрелке.

В связи с этим, 6 августа с 00:01 до 19:30 движение транспорта будет приостановлено по Волжской набережной (от ул. Карла Маркса до Совнаркомовской), по ул.Совнаркомовской (от Волжской набережной до ул. Самаркандской), по ул. Бетанкура (от Волжской набережной до ул. Карла Маркса) и по ул. Стрелка.

7 августа с 00:01 до 18:00 будут перекрыты Волжская набережная (от дома № 13 до ул. Совнаркомовской), ул. Совнаркомовская (от Волжской набережной до ул. Самаркандской), ул. Бетанкура (от Волжской набережной до ул. Карла Маркса), ул. Стрелка, Георгиевский съезд, ул. Широкая, Зеленский съезд, Нижневолжская набережная, ул. Красная Слобода, Казанский съезд и набережная Гребного канала (от ул. Красная Слобода до дома № 26 наб.Гребного канала).

Кроме того, 7 августа с 5:00 до 18:00 будет ограничено движение по ул. Самаркандской (от ул. Бетанкура до Канавинского моста), по ул. Керченской (от ул. Совнаркомовской до Канавинского моста), по Канавинскому мосту, по Похвалинскому съезду (от пл. Благовещенской до Малой Покровской).

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, отметили в Дептрансе.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут принудительно перемещаться эвакуаторами. Объезды будут организованы по прилегающим улицам.

Автомобилистам следует быть предельно внимательными и заранее планировать маршруты движения.

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Теги:
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