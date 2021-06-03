"Лига триатлона" пройдет в Нижнем Новгороде 6-7 августа Спорт

"Лига триатлона" пройдет в Нижнем Новгороде 6-7 августа, сообщает федерация триатлона России.

Триатлонный старт, который станет знаковым событием не только для Нижнего Новгорода, но и для триатлона всей страны, стане третьей гонкой в рамках "Суперсерии 2021", которая объединит на одной площадке любителей и профессионалов.

Участникам предстоит заплыв по Волге, велогонка по центральным улицам города и забег по набережной. Маршрут гонки включает три этапа в самых зрелищных местах столицы Приволжья:

- плавательный этап по Волге стартует в районе поворота от Пролетарской улицы на Волжской набережную, далее - вдоль Волжской набережной с выходом у стадиона "Нижний Новгород";

- велоэтап стартует из фан-зоны стадиона "Нижний Новгород", далее - через Канавинский мост, по Нижневолжской набережной мимо памятника Минину и Пожарскому вдоль Нижегородского Кремля, далее - к Чкаловской лестнице и Парку Победы, затем по набережной Гребного Канала до разворота. Далее маршрут возвращается к стадиону, выходит на Волжскую набережную до разворота, после чего участники отправятся на финишную прямую - в фан-зону стадиона "Нижний Новгород";

- беговой этап стартует от стадиона "Нижний Новгород", далее - по Сибирской улице до ул. Должанской, а затем проследует по ул. Стрелка вокруг Собора Александра Невского и вернется по улице Совнаркомовской в фан-зону стадиона.

Как отметила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, на сегодня Россия является одним из лидеров по динамике развития триатлона. За последние 5 лет число российских атлетов, занимающихся этим видом спорта, выросло в 12 раз.

"Для нас это самый важный старт в году. Команда Федерации триатлона России обладает всем необходимым опытом для того, чтобы организовать качественное мероприятие федерального масштаба. Уверена, что участники, которые приедут на гонку, увидят старт, который максимально соответствует всем международным стандартам", – отметила Ксения Шойгу.

Соревнования объединят 500 спортсменов – новичков, любителей и профессионалов. Призовой фонд – 600 тысяч рублей.

Подробности - на сайте: https://rustriathlon.ru/nn