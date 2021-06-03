Блогер-урбанист Илья Варламов приехал в Нижний Новгород и встретился с властями Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Известный российский блогер, сооснователь фонда "Городские проекты", основатель и руководитель фонда сохранения культурного наследия "Внимание" Илья Варламов приехал в Нижний Новгород. Об этом он рассказал в своём Instagram-аккаунте.

Варламов пока ещё только прогуливается по городу и осматривает, как он преображается к 800-летнему юбилею, не озвучивая своих впечатлений.

Блогер побывал на улице Рождественской и в Кремле, познакомился с новинками стрит-арта на улицах Нижнего Новгорода.

Кроме того, нижегородцы заметили Варламова в компании с мэром Юрием Шалабаевым, а также на ландшафтном фестивале в квартале церкви "Трёх Святителей". Там в Тайном саду на Славянской блогер пил чай вместе с местными градозащитниками и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Нижегородцы в соцсетях обсуждают, какую же оценку даст известный блогер преобразованиям, которые он увидит на улицах города.

Напомним, несколько лет назад после своего визита в столицу Приволжья Варламов выпустил две статьи: "Хороший Нижний Новгород" и "Плохой Нижний Новгород", в которых честно поделился впечатлениями о городе.