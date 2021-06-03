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Культура и отдых

Городской чемпионат по игре "Что? Где? Когда?" пройдет в Нижнем Новгороде

06 августа 2021 10:30  [81] Культура и отдых

Фото: с сайта https://drasler.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Открытый городской чемпионат по игре "Что? Где? Когда?" пройдет в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля "Homo Science" 20 августа 2021 года. Об этом сообщают организаторы.

Чемпионат организован при поддержке Госкорпорации "Росатом" и приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода.

Он состоится в декорациях Охотничьего домика из Нескучного сада в обновленном дворике Информационного центра по атомной энергии Нижнего Новгорода (пересечение улиц Семашко и Большой Печерской, 8-ой корпус НГТУ им. Р.Е. Алексеева).

Поучаствовать в чемпионате или стать его зрителем сможет любой нижегородец.

Игры будут проходить каждый час с 10:00 до 20:00. Их ведущими станут магистры клуба Андрей Козлов и Елизавета Овдеенко и капитаны команд клуба Борис Белозеров, Елена Потанина, Константин Рудер и Алесь Мухин. 

Игра пройдет по правилам спортивного "Что? Где? Когда?". По итогу каждой серии игр выявляется команда-победитель, которая получит подарки от элитарного клуба. Кроме этого, лучший игрок каждой серии станет обладателем "Хрустального атома".

В каждой игре одновременно может принимать участие четыре команды по 6 человек. Для участия в турнире необходима предварительная регистрация по ссылке. Для прохождения очной регистрации на месте команды просят приходить за 30 минут до начала игры.

СПРАВКА:

Фестиваль "Homo Science" – это трехдневный марафон интерактивных ток-шоу, интеллектуальных игр, экологических мастер-классов и концертов, объединенных темой знаний, науки и технологий. На площадке фестиваля будет функционировать несколько зон: сцена для концертов и выступлений спикеров с лаунж-зоной; детская игровая площадка с гигантской дженгой; фудтраки с молекулярной и классической кухней; зона мастер-классов по переработке пластика и другие необычные локации. Период работы фестиваля – с 18 по 20 августа 2021 года. Адрес – дворик Информационного центра по атомной энергии Нижнего Новгорода (пересечение улиц Семашко и Большой Печёрской, 8-ой корпус НГТУ им. Р.Е. Алексеева). Вход – свободный.

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Теги:
Образование Росатом Чемпионат
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