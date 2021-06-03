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Общество

Нижневолжскую набережную перекроют для транспорта в субботу 7 августа

06 августа 2021 17:15  [133] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 7 августа временно приостановят движение по Нижневолжской набережной, на Благовещенской площади и на площади Маркина. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

В частности, ограничения будут действовать с 00:01 до 23:59. В это время будет приостановлено движение транспорта по Нижневолжской набережной - на участке от улицы Широкой (Зеленского съезда) до Благовещенской площади. Кроме того, движение будет перекрыто на Благовещенской площади и на площади Маркина.

Объезд будет организован по прилегающим улицам, отметили в ведомстве.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства добавили, что 7 августа изменятся маршруты общественного транспорта:

- А-5 пойдёт по ул. Ильинской улице, ул. Добролюбова, Зеленскому съезду в оба направления;

- А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать в направлении пл. Свободы – по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького; в направлении Канавинского моста – по ул.Горького, пл. Горького, ул. М. Покровской, Похвалинскому съезду;

- А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 маршрут № 304 в направлении ул. Минина поедут по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, пл. Свободы, ул. Варварской, ул. Пискунова; в направлении Канавинского моста – по ул. Пискунова, ул. Варварской, через пл. Минина и Пожарского, снова по ул. Варварской, пл. Свободы, пл. Горького, ул. М. Покровской, Похвалинскому съезду;

- А-45 в направлении ул. Минина пойдёт по ул. Горького, пл. Свободы, ул. Варварской, ул. Пискунова; в направлении пл. Горького – по ул. Пискунова, ул. Варварской, через пл. Минина и Пожарского, Варварку, пл. Свободы и ул. Горького;

- А-71, А-95 проследуют по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, пл. Свободы, ул. Варварской до остановки "Площадь Минина и Пожарского", в обратном направлении – от пл. Минина и Пожарского по Варварке, пл. Свободы, ул. Горького, ул. М. Покровской, Похвалинскому съезду;

- Т-87 сократит маршрут до остановки "Стрелка".

Кроме того, от остановок "Благовещенская площадь" и "Стрелка" будут организованы дополнительные рейсы автобусов по маршрутам: А-1, А-19, А-26, А-41, А-43, А-45, А-61, А-40, А-43, А-45, А-48, А-52, А-58, А-64, А-64, А-71, А-95.

Работа трамваев маршрута № 2 в оба направления и троллейбусов №9 и №31 будет продлена 31 июля до 23:00.

Напомним, ограничения вводятся в связи с проведением на Нижневолжской набережной фестиваля "Столица закатов", в рамках которого выступят DJ TonyStarr, группа "Black Ties" и хедлайнер - Элджей. Кроме того, после завершения концертной программы в акватории Волги пройдёт грандиозный фейерверк.

Ранее также сообщалось, что в Нижнем Новгороде в связи с проведением спортивного мероприятия 6 и 7 августа будет временно ограничено движение транспорта по Канавинскому мосту и ряду улиц от Мещеры до Гребного канала.

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Теги:
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