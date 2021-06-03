Нижегородцев приглашают на репетицию гала-шоу "Начало нового"

Олег Беркович и Илья Авербух
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Жителей и гостей города приглашают на репетицию гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода "Начало нового". Об этом рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 10 августа 2021 года.
Репетиция состоится накануне празднования - 20 августа - на основной площадке около Волжского пароходства на Нижневолжской набережной.
По словам главного режиссера шоу Ильи Авербуха, в репетиции примут участие большая часть артистов. Однако, некоторые из них все же не смогут приехать в этот день.
На репетиции будут тестироваться все системы, задействованные в шоу, поэтому зрители увидят всю картину.
Напомним, на проведение гала-шоу было направлено около 200 млн рублей. Как сообщил Илья Авербух, нижегородцы увидят театрализованное представление "о начале нового Нижнего Новгорода".
Ранее сообщалось, что в гала-шоу примут участие: группы "Любэ" и Uma2rman, исполнители Сергей Мазаев, Алексей Воробьев, Теона Дольникова, артист балета Сергей Полунин, пианист Даниил Трифонов, дирижер Максим Емельянычев, гимнастки Дина и Арина Аверины.
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