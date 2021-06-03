Нижегородцев приглашают на репетицию гала-шоу "Начало нового" Культура и отдых

Олег Беркович и Илья Авербух Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жителей и гостей города приглашают на репетицию гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода "Начало нового". Об этом рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 10 августа 2021 года.

Репетиция состоится накануне празднования - 20 августа - на основной площадке около Волжского пароходства на Нижневолжской набережной.

По словам главного режиссера шоу Ильи Авербуха, в репетиции примут участие большая часть артистов. Однако, некоторые из них все же не смогут приехать в этот день.

На репетиции будут тестироваться все системы, задействованные в шоу, поэтому зрители увидят всю картину.

Напомним, на проведение гала-шоу было направлено около 200 млн рублей. Как сообщил Илья Авербух, нижегородцы увидят театрализованное представление "о начале нового Нижнего Новгорода".

Ранее сообщалось, что в гала-шоу примут участие: группы "Любэ" и Uma2rman, исполнители Сергей Мазаев, Алексей Воробьев, Теона Дольникова, артист балета Сергей Полунин, пианист Даниил Трифонов, дирижер Максим Емельянычев, гимнастки Дина и Арина Аверины.