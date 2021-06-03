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Илья Авербух поставит гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
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Культура и отдых

Стала известна стоимость проведения гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода

10 августа 2021 14:05  [71] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Около 200 млн рублей было направлено на проведение гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода "Начало нового". Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 10 августа 2021 года.

"Финансирование этого шоу сложносоставное. Мы держимся тех лимитов, которые мы себе задавали изначально. В основном мы сделали это мероприятие на внебюджетные средства," - пояснил министр.

Олег Беркович подчеркнул, что эта сумма примерно в десять раз меньше шоу открытия Олимпиады, в 15 раз меньше - открытия Чемпионата мира.

"Наверное, это самое недорогое из масштабных шоу, которое можно себе представить", - сказал он. 

Министр добавил, что только 10% средств было направлено на гонорар звезд, которые согласились выступить по концертным расценкам.

В гала-шоу примут участие: группы Любэ и Uma2rman, исполнители Сергей Мазаев, Алексей Воробьев, Теона Дольникова, артист балета Сергей Полунин, пианист Даниил Трифонов, дирижер Максим Емельянычев, гимнастки Дина и Арина Аверины. 

По словам главного режиссера шоу Ильи Авербуха, нижегородцы увидят театрализованное представление. Он рассказал, что шоу пройдет не в формате обычного гала-концерта, а как единое действо, т.е. ведущих не предусмотрено. Номера будут сменять друг друга посредством визуального ряда.

Илья Авербух сообщил, что, хотя акцент будет сделан на историю, шоу будет современным. В частности, шоу включает в себя 3D проекцию на воде, а также номера на флайбордах и водных мотоциклах.

По словам Олега Берковича, гала-шоу будет видно с разных точек. Происходящее на сцене будет транслироваться на экраны, установленные на Нижневолжской набережной. Кроме того, будут организованы телемосты с площадками в районах города.

При проведении гала-шоу будут действовать определенные ограничения, связанные с коронавирусом. Для посещения главной площадки необходима будет предварительная регистрация. Принять участие в праздновании на всех площадках можно будет только, предъявив "Мультипасс 800", сертификат вакцинации или другие "документы здоровья".

Завершится праздник фейерверком во всех районах города.

Напомним, что гала-шоу 800-летия состоится 21 августа 2021 года. На сцене одновременно будут выступать более 100 артистов. Кроме того, состоится масштабное световое шоу.

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Теги:
800-летие Деньги Праздники
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