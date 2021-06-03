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Общество

Проект реконструкции Нижегородской станции аэрации принят на экологическую экспертизу

10 августа 2021 16:38  [104] Общество

Фото: Нижегородский водоканал

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский водоканал по поручению администрации Нижнего Новгорода и при поддержке правительства региона закончил разработку проекта комплексной реконструкции станции аэрации, предусматривающего максимальное уменьшение негативного воздействия на Волгу. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, реконструкция Нижегородской станции аэрации запланирована в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Нижегородский водоканал разработал проект комплексной реконструкции станции аэрации, отвечающей за приём и биологическую очистку канализационных стоков Нижнего Новгорода и Бора.

В июле данный проект уже передан на экологическую экспертизу в Росприроднадзор.

В водоканале отметили, что сооружения были спроектированы для очистки хозяйственно-бытовых стоков и не подразумевали очистку стоков промышленного происхождения. Они построены почти полвека назад - ещё в 1974 году. Полная реконструкция позволит им работать в соответствии с современными нормами очистки сточных вод.

По словам начальника Нижегородской станции аэрации Сергея Солтана, сейчас основная часть загрязняющих веществ - нефтепродукты, никель, кобальт, фториды и т.д. - поступают на очистные сооружения от промпредприятий города.

Поскольку это общая проблема для регионов России, с 1 июля 2020 года Постановлением правительства РФ по всей стране изменён порядок расчёта платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты для юрлиц, чтобы увеличить финансовую нагрузку на предприятия за негативное воздействие на экологию.

Только за 2020 год водоканалом было зафиксировано более 8,6 тысяч превышений нормативов по составу сточных вод. Полная реконструкция станции аэрации поможет многократно улучшить качество очистки сточных вод, сбрасываемых в Волгу, заявили в Нижегородском водоканале. Также предусматриваются изменения в технологической схеме обработки осадков, что сведёт к минимуму потенциальный вред для экологии.

В компании напомнили, что за последние пять лет была проведена модернизация отдельных этапов очистки, например, цеха механического обезвоживания осадка, хлораторной, а также химико-бактериологической лаборатории.

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Теги:
Водоканал очистные сооружения Экология
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