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Общество

Полиция составила протоколы на нижегородцев, танцевавших лезгинку на проезжей части

10 августа 2021 17:28  [5] Общество

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Полиция составила протоколы на жителей Нижнего Новгорода, танцевавших в ночное время лезгинку на проезжей части ул. Рождественской. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Об инциденте, произошедшем в ночь на 8 августа, сообщили нижегородцы в соцсетях. Согласно информации, трое молодых людей и девушка порядка 40 минут танцевали на проезжей части, мешая проезду автомобилей.

По информации правоохранителей к ответственности будет привлечен 17-летний танцор по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД РФ пешеходом), а также водитель автомобиля, из которого играла музыка. Однако, последнего накажут за нарушения, напрямую не связанные с инцидентом: по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств), ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками), ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Отмечается, что танцевавший молодой человек и водитель, включавший громко музыку на улице, извинились перед жителями Нижнего Новгорода.

Проверка по данному факту продолжается. В ходе нее будут установлены остальные участники события и дана правовая оценка их действиям.

(видео предоставлено ГУ МВД России по Нижегородской области)
 

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Теги:
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