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Происшествия

Подросток из Нижнего Новгорода сломал череп, упав с электросамоката

11 августа 2021 11:32  [61] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Подросток из Нижнего Новгорода сломал череп, упав с электросамоката. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел 8 августа на территории Стрелки в Нижнем Новгороде.

"Сейчас 16-летняя девушка находится в городской клинической больнице № 39 с черепно-мозговой травмой и ушибами различной степени тяжести", - отметили в ведомстве.

В заключение собеседник агентства подчеркнул, что на сегодняшний день ее состояние оценивается как тяжелое, без отрицательной динамики.

Напомним, что скорость движения электросамокатов в парках и на набережных Нижнего Новгорода снижена до 15 км/ч.

Для уменьшения количества ДТП принято решение об ограничении скорости движения самокатов до 25 км/ч, а территориях с интенсивным пешеходным движением, например, на главной пешеходной улице - ул. Большой Покровской, ул. Рождественской, Нижне-Волжской набережной, а также в городских парках - до 15 км/ч.

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Теги:
Дети самокат
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