"Волжское меню" доступно в 25 ресторанах Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Нижегородский кремль откроют для посещения в августе
Илья Авербух поставит гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
11 августа 2021 14:29  [47] Минтранс прокомментировал отмену автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде
11 августа 2021 14:05  [74] Авиагонки "Формула-1" можно будет посмотреть в фан-зоне на Волжской набережной 13 и 14 августа
11 августа 2021 13:29  [108] Геннадий Онищенко вручил нижегородским школьникам путевки в "Артек"
11 августа 2021 13:13  [148] Фонд "Жизнь без границ" предлагает открывать центры наставничества во всех районах Нижегородской области
11 августа 2021 13:05  [106] Несанкционированную свалку в Дзержинске планируют рекультивировать к концу 2024 года
11 августа 2021 12:30  [147] Число "черных ассенизаторов" сократилось после запуска станции в Автозаводском районе
11 августа 2021 12:27  [278] Переболевшие коронавирусом нижегородцы могут пройти реабилитацию на "Тропе здоровья"
11 августа 2021 12:18  [284] Два новых автобусных маршрута ввели в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
11 августа 2021 12:01  [216] Еще 535 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области за сутки
11 августа 2021 11:48  [9773] Тринадцать автобусных маршрутов отменены в Нижнем Новгороде
Общество

Минтранс прокомментировал отмену автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде

11 августа 2021 14:29  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Отмененные маршруты автобусов уже не функционировали в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

"К моменту отмены данные маршруты уже физически не функционировали либо в связи с введением дублирующих маршрутов, либо потому, что перевозчики сами отказались на них работать", - пояснили в ведомстве.

Таким образом отмена маршрутов оказалась лишь формальным действием.

"Обеспечение общественным транспортом ЖК "Окский берег" будет предусмотрено в новой транспортной схеме агломерации", - добавили в министерстве.

Отмечается, что в ЖК "Окский берег" ходят автобусы А-1 и Т-371. Также жители могут избежать автомобильных пробок, воспользовавшись электричкой.

Напомним, тринадцать автобусных маршрутов были отменены приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Речь идет о Т-4, Т-14, Т-39, Т-50, Т-79, Т-113, А-4, А-23, А-38, А-60Э, а также муниципальных маршрутах №5,26 и 28.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph