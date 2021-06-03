Минтранс прокомментировал отмену автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Отмененные маршруты автобусов уже не функционировали в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

"К моменту отмены данные маршруты уже физически не функционировали либо в связи с введением дублирующих маршрутов, либо потому, что перевозчики сами отказались на них работать", - пояснили в ведомстве.

Таким образом отмена маршрутов оказалась лишь формальным действием.

"Обеспечение общественным транспортом ЖК "Окский берег" будет предусмотрено в новой транспортной схеме агломерации", - добавили в министерстве.

Отмечается, что в ЖК "Окский берег" ходят автобусы А-1 и Т-371. Также жители могут избежать автомобильных пробок, воспользовавшись электричкой.

Напомним, тринадцать автобусных маршрутов были отменены приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Речь идет о Т-4, Т-14, Т-39, Т-50, Т-79, Т-113, А-4, А-23, А-38, А-60Э, а также муниципальных маршрутах №5,26 и 28.