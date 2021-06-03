Тринадцать автобусных маршрутов отменены в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Тринадцать автобусных маршрутов отменены в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в приказе министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, размещенном на сайте ведомства.

Речь идет о маршрутах:

-Т-4 "Площадь Минина и Пожарского – Автовокзал "Щербинки";

- Т-14 "Автовокзал "Щербинки" - Улица Деловая";

- Т-39 "АО "Лазурь" - Микрорайон Седьмое небо";

- Т-50 "Улица Долгополова – Микрорайон Кузнечиха-2";

- Т-79 "Станция "Петряевка" - Автовокзал "Щербинки";

- Т-113 "Улица Пермякова – Микрорайон Бурнаковский";

- А-4 "Деревня Афонино – Улица Долгополова";

- А-23 "Улица Дубравная – Поселок Большое Козино";

- А-38 "Микрорайон Кузнечиха-2 – Улица Долгополова";

- А-60Э "Улица Космическая – Автостанция Сенная";

- муниципальный маршрут с порядковым номером 5 "Микрорайон Комсомольский – Микрорайон Мещерское озеро";

- муниципальный маршрут с порядковым номером 26 "Площадь Минина и Пожарского – Микрорайон Кузнечиха-2";

- муниципальный маршрут с порядковым номером 28 "Поселок Гнилицы – 52 квартал Автозавода".

Напомним, АО "Институт "Стройпроект" разрабатывает новую транспортную схему нижегородской агломерации. Реформа подразумевает изменение всей маршрутной сети вне зависимости от формы собственности перевозчиков. Однако, ее внедрение начнется только в 2022 году.