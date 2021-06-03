Сотрудник "Дирекции по строительству" задержан за взятку при возведении "Школы 800" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сотрудник "Дирекции по строительству" задержан за взятку при возведении "Школы 800". Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

В отношении в главного энергетика АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, с октября 2020 года по июль 2021 года обвиняемый получил от генерального директора компании по производству строительных металлических конструкций, изделий и их частей взятку в размере 600 тысяч рублей и автомобиль Mercedes-Benz E200 стоимостью 6,5 млн рублей.

За это он способствовал заключению с компанией договоров субподряда на осуществление строительных и монтажных работ при строительстве "зданий общеобразовательной школы в Автозаводском, Нижегородском и Сормовском районах". Кроме того, он занимался обеспечением приемки выполненных компанией работ по заключенному договору и оказывал ей общее покровительство.

Противоправные действия обвиняемого выявлены и пресечены следователями СК совместно с оперативными сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области.

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее суд также арестовал подозреваемого во взяточничестве директора АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству".