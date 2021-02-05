Суд арестовал директора "Специализированного застройщика Нижегородской области" Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве директора АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Подозреваемый арестован по ходатайству следствия. Руководитель компании будет находиться под стражей до 11 апреля 2021 года.

Напомним, что в отношении директора АО "Специализированный застройщик Нижегородской области" возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следователи полагают, что руководитель "Специализированного застройщика" во второй половине 2019 года получил от генерального директора строительной компании, возводящей жилой дом в Ленинском районе, в качестве взятки имущество в виде строительных материалов на сумму 1,19 млн рублей.

По версии следствия, эта взятка предназначалась за приемку строящегося дома, а также за общее покровительство по службе при исполнении данного договора. Предполагается, что подозреваемый использовал предмет взятки для личных целей.