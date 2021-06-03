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Общество

Уличным художникам Нижнего Новгорода пообещали подобрать пространство для творчества вместо фасадов домов

11 августа 2021 17:46  [2] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев призвал уличных художников не портить отремонтированные фасады зданий и рассказал о планах мэрии организовать специальное пространство для творчества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мэр напомнил, что в городе реставрируется более 1000 фасадов, благоустраиваются общественные пространства. Но на обновлённых объектах иногда появляются бестолковые надписи и рисунки, которые можно расценить как вандализм. Например, Театральную лестницу подрядчику пришлось четыре раза перекрашивать.

"С этим мы будем бороться. А для тех уличных художников, которые хотят оставить свой рисунок на городских объектах, сейчас рассматриваем возможность создания определенного пространства. Такой опыт есть и за рубежом, например, в Нью-Йорке", – сказал Юрий Шалабаев.

По его словам, для достойных работ, хороших рисунков всегда найдётся место, и администрация города это поддержит.

Юрий Шалабаев вместе с уличными художниками и волонтёрами принял участие в восстановлении граффити с крокодилом у въезда на Канавинский мост. Изображение появилось там ещё в 2006 году, но потом его закрасили, а в 2018 году снова восстановили. Со временем этот стрит-арт объект обветшал.

"Для нас важно было, что это уже исторический объект, нижегородцы к нему привыкли, туристы ему радуются. Когда предложили сделать большую акцию с привлечением волонтёров, мы сразу согласились", – рассказала руководитель общественной организации "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

Она отметила, что общими усилиями удалось обновить изображение за неделю.

Напомним, ранее Юрий Шалабаев предложил создать реестр объектов и территорий для размещения работ уличных художников в Нижнем Новгороде, который поможет граффитистам выбрать необходимую площадку для творчества под свою концепцию.

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Теги:
Искусство культура Художник
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