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Общество

Юрий Шалабаев предложил создать реестр доступных объектов и территорий для стрит-арта в Нижнем Новгороде

29 июня 2021 18:53  [99] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава города Юрий Шалабаев предложил создать реестр объектов и территорий для размещения работ уличных художников в Нижнем Новгороде. Об этом он заявил на встрече с активистами, вместе с которыми выбрал места для новых тематических граффити. Также к ним присоединились замминистра культуры Нижегородской области Елена Лупина и глава Нижегородского района Илья Лагутин.

Эти места будут рассмотрены для создания арт-объектов в том числе в рамках окружного фестиваля "ФормАрт", заявки на участие в котором принимаются до 7 июля. Тематика фестиваля в этом году - "Взгляд в будущее".

Юрий Шалабаев сообщил, что многие называют наш город столицей стрит-арта, и это абсолютно заслуженно. В Нижнем Новгороде явно показано, как уличное искусство способно украсить даже самый типовой объект, а граффити могут внести настоящую изюминку в целый микрорайон. Поэтому мэр предложил создать реестр объектов и площадок для стрит-арта, который поможет уличным художникам выбрать необходимую площадку для творчества под свою концепцию.

Руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина предложила главе города две территории для размещения будущих граффити: подпорные стенки у пешеходного мостика на Похвалинском съезде и ограждение у сквера Интернационалистов.

По итогам выездного совещания участники выбрали потенциальную площадку для стрит-арта - Похвалинский съезд.

"Совсем скоро это пространство должно полностью преобразиться. Пешеходный мостик будет иметь архитектурно-художественную подсветку, которую сейчас устанавливают на объектах в центре города в рамках подготовки к 800-летию. Кроме того, здесь реализуются ещё два проекта – это «Чистое небо», благоустройство на набережной Федоровского и ул. Заломова. Дополнительным штрихом в новом пространстве станет тематический стрит-арт", - рассказал глава Нижнего Новгорода.

Напомним, десять стрит-арт объектов появится в Нижнем Новгороде на местах съёмок известных кинокартин. Они будут созданы в рамках фестиваля нового российского кино "Горький fest".

Также сообщалось, что фасады трёх тепловых пунктов и павильона задвижек АО "Теплоэнерго" стали полотнами для уличных художников в рамках фестиваля "Место".

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Теги:
Фестиваль Художник Юрий Шалабаев
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