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Общество

Колесо обозрения на пл. Сенной запустят 14 августа

12 августа 2021 09:08  [1] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Колесо обозрения на пл. Сенной запустят 14 августа. Об этом стало известно в ходе блогер-тура на объект 11 августа.

Согласно информации, колесо будет работать с 10:00 до 22:00. Цены начинаются от 150 рублей. В зависимости от времени катания цены на билеты достигают 400 рублей.

Оборот одного колеса длится около 10 минут.

Всего на колесе обозрения 15 стандартных кабинок на 6 человек, одна кабинка для маломобильных граждан, 1 - декорирована для романтических свиданий и еще одна кабинка адаптирована для съемки роликов TIK-TOK.

Напомним, что высота колеса обозрения составляет 50 метров.

Колесо обозрения может использоваться круглогодично при температуре от -30° до +40°. В связи с этим кабинки будут полностью застеклены. В них планируется установить климат-контроль и мультимедийную систему.

Согласно информации инвестора, конструкция выдержит и ветровую нагрузку этой местности. Тем не менее, при сильном ветре, метели или других неблагоприятных погодных условиях аттракцион работать не будет.

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