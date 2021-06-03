Колесо обозрения на пл. Сенной запустят 14 августа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Колесо обозрения на пл. Сенной запустят 14 августа. Об этом стало известно в ходе блогер-тура на объект 11 августа.

Согласно информации, колесо будет работать с 10:00 до 22:00. Цены начинаются от 150 рублей. В зависимости от времени катания цены на билеты достигают 400 рублей.

Оборот одного колеса длится около 10 минут.

Всего на колесе обозрения 15 стандартных кабинок на 6 человек, одна кабинка для маломобильных граждан, 1 - декорирована для романтических свиданий и еще одна кабинка адаптирована для съемки роликов TIK-TOK.

Напомним, что высота колеса обозрения составляет 50 метров.

Колесо обозрения может использоваться круглогодично при температуре от -30° до +40°. В связи с этим кабинки будут полностью застеклены. В них планируется установить климат-контроль и мультимедийную систему.

Согласно информации инвестора, конструкция выдержит и ветровую нагрузку этой местности. Тем не менее, при сильном ветре, метели или других неблагоприятных погодных условиях аттракцион работать не будет.