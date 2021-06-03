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Колесо обозрения откроется у нижегородского трамплина в августе

24 июня 2021 14:18  [36] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Колесо обозрения откроется рядом с нижегородским трамплином в августе 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Монтаж колеса уже начался, установлены первые стойки опоры.

"Все идет в плановом режиме. Были проведены работы по расчету устойчивости склона, разработан проект. К августу планируется ввод в эксплуатацию", - сказал Сергей Баринов.  

Как рассказал генеральный директор ООО "Нерпа" (инвестор) Тимур Габдуллин, высота колеса обозрения составит 50 метров. Относительно реки самая высокая точка конструкции достигнет 120 метров.

На аттракционе расположатся 18 кабинок: стандартные, кабинка с широкими дверями для маломобильных граждан и "TikTok-кабинка".

"Это кабинка с небольшой сценой для записи коротких видео для социальной сети", - пояснил Тимур Габдуллин.

(проект строительства колеса обозрения)

Колесо обозрения может использоваться круглогодично при температуре от -30° до +40°. В связи с этим кабинки будут полностью застеклены. В них планируется установить климат-контроль и мультимедийную систему.

Согласно информации инвестора, конструкция выдержит и ветровую нагрузку этой местности. Тем не менее, при сильном ветре, метели или других неблагоприятных погодных условиях аттракцион работать не будет.

С обеих сторон колеса планируется яркая иллюминация.

"Музыка будет присутствовать, но речь идет не о дискотеке. Рядом жилые дома, мы будем подходить к вопросу очень ответственно", - добавил он.

Инвестор также сообщил, что у основания колеса будет расположена кофейня и организована продажа традиционных парковых сладостей – сладкой ваты, мороженого и попкорна.

"Мы сейчас создаем новое благоустроенное пространство. Поставить лавочки и разбить газоны недостаточно, должна быть точка притяжения. Для усиления привлекательности территории мы приняли решение поддержать предложение инвестора", - пояснил Сергей Баринов.

Аттракцион будет полностью стальным. Для того, чтобы он был устойчив, проектанты разработали особое основание, позволяющее переносить массу конструкции под землю на непросадочные грунты.

Кроме того, в ходе работ инвестор за собственные средства укрепил и законсервировал фундамент трамплинного комплекса, который находится между опорами колеса обозрения.

Министр имущественных и земельных отношений региона отметил, что при необходимости, которая может возникнуть, например, в связи с решением вопроса о финансировании строительства трамплинного комплекса, колесо обозрения будет перенесено на другое место.

Напомним, склон у нижегородского трамплина проверили на устойчивость для строительства колеса обозрения.

СПРАВКА (с сайта СБИС):

ООО "Нерпа" зарегистрировано в Перми в 2015 году. Генеральный директор Габдуллин Тимур Рашидович. Основным видом деятельности компании является зрелищно-развлекательная прочая деятельность. Размер уставного капитала 10 000 руб.

Колесо обозрения разработано на заводе ООО "Сталь-Дизайн". Главный конструктор - Юрий Дворецков. Это 56 колесо обозрение, созданное компанией.

ООО "Нерпа" уже установило четыре колеса обозрения по этой конструкции.

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Теги:
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