Юрий Шалабаев поручил проверить электрооборудование во всех школах после гибели школьника

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил проверить электрооборудование во всех образовательных учреждениях после гибели школьника. Об этом сообщили в горадминистрации.
Согласно информации, он рекомендовал специалистам обратить особое внимание на сети, размещенные на фасадах зданий образовательных учреждений, а также находящиеся в зоне доступа детей.
"Проверки в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования и культуры должны быть проведены незамедлительно", - заявил Юрий Шалабаев.
Он также рекомендовал провести во всех школах города разъяснительные беседы с детьми о технике безопасности при обращении с электроприборами и проводкой.
В заключение глава города также отметил, что семье погибшего ребенка будет оказана помощь.
Напомним, что инцидент произошел 11 августа. Мальчик погиб от удара током у школы №84 в Нижнем Новгороде. Следственными органами по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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