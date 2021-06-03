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Общество

Юрий Шалабаев поручил проверить электрооборудование во всех школах после гибели школьника

12 августа 2021 13:55  [750] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил проверить электрооборудование во всех образовательных учреждениях после гибели школьника. Об этом сообщили в горадминистрации.

Согласно информации, он рекомендовал специалистам обратить особое внимание на сети, размещенные на фасадах зданий образовательных учреждений, а также находящиеся в зоне доступа детей.

"Проверки в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования и культуры должны быть проведены незамедлительно", - заявил Юрий Шалабаев.

Он также рекомендовал провести во всех школах города разъяснительные беседы с детьми о технике безопасности при обращении с электроприборами и проводкой.

В заключение глава города также отметил, что семье погибшего ребенка будет оказана помощь.

Напомним, что инцидент произошел 11 августа. Мальчик погиб от удара током у школы №84 в Нижнем Новгороде. Следственными органами по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Теги:
Дети Школы Юрий Шалабаев
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